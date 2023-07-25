آلاف السياح ينتظرون إجلاءهم من الجزر اليونانية بعد حرائق الغابات

أثينا - (بي بي سي)

تواصل فرق الإطفاء مكافحة النيران المستعرة في العديد من الجزر اليونانية، واضطر العديد من السياح إلى مغادرة فنادقهم. واضطروا في جزيرة رودس إلى النوم في المدارس والمطارات والمراكز الرياضية انتظارا لإعادتهم إلى أوطانهم.

وقالت الحكومة البريطانية إن عشرة آلاف من مواطنيها موجودون على الجزيرة وأن بعضهم سيعود إلى البلاد اليوم. ومن المتوقع أن يناقش رئيس الوزراء اليوناني ، كيرياكوس ميتسوتاكيس، القضية مع الوزراء في اجتماع في وقت لاحق من صباح اليوم.

ويتوقع أن تصل درجة الحرارة خلال الأيام الثلاثة المقبلة إلى أكثر من 44 درجة مئوية، وهذا يهدد جهود السيطرة على النيران التي التهمت حتى الآن مساحات شاسعة من جزيرتي رودس وكورفو، وفي جزيرة إيفيا، بحسب السلطات.