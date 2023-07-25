بسبب موجة الحر.. سكان مدينة كاتانيا الإيطالية بلا كهرباء وماء

كتبت- سلمى سمير:

تعيش مدينة كاتانيا في جزيرة صقلية الواقعة جنوب إيطاليا، ارتفاع درجات حرارة غير مسبوق، مع اجتياح موجة حرارة عالية عددا كبيرا من بلدان العالم، أدت إلى انقطاع الكهرباء والماء عن مئات الآلاف من سكان المدينة.

وصرح المتحدث باسم البلدية، أن عدد المتضررين من انقطاع خدمات الكهرباء والماء بلغ 500 ألف، في أعطال بدأت منذ يوم الخميس الماضي، وذلك حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".

واندلعت حرائق الغابات في جزيرة صقلية، الأمر الذي اضطر السلطات إلى إغلاق مطار باليرمو اليوم الثلاثاء، وذلك وسط استمرار موجة الطقس السيء مع اقتراب درجات الحرارة إلى الـ50 حيث سجلت أمس الإثنين 47.6 درجة مئوية.

وأعلنت الشركة المشغلة للمطار في بيان لها على تويتر، أن إغلاق المطار سيستمر حتى الـ9 مساء بتوقيت جرينتش، وذلك في وقت تحاول فيه فرق الإطفاء السيطرة على حريق كبير قرب المطار عطل أيضا حركة القطارات والطرق.

وصاحب ارتفاع الحرارة عواصف عاتية أسفرت عن وقوع أضرار ومقتل امرأتين على الأقل في شمال البلاد.

ودفع وزير الحماية المدنية نيلو موسوميسي، أسباب موجة الحرارة العاتية وانقطاع الخدمات، إلى التغيرات المناخية والبنية التحتية قائلاً "إننا ندفع من ناحية ثمن تغير المناخ الّذي كان ينبغي إيلاء المزيد من الاهتمام له منذ سنوات عدّة، وكذلك ثمن بنية تحتيّة تبدو غير مناسبة في السّياق الجديد".

وحذرت شركة "إي ديستربيوزن" التابعة لشركة الطاقة الإيطالية "إينل"، التي تتولى توزيع الكهرباء في كاتانيا، أن " من خطورة ملامسة الإسفلت الذي تعتبر حرارته حارقة، مع اقتراب الحرارة من ملامسة الـ50 درجة مئوية، إضافة إلى الرطوبة الشديدة التي "لا تسمح بتبديد الحرارة بشكل صحيح، ما يتسبب بتلف الكابلات تحت الأرض".