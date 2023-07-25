فلسطين تحذر من عقبات تنفيذ مسيرة الأعلام اليهودية بمحيط الأقصى

رام الله - (د ب أ)

حذرت أوساط فلسطينية رسمية وأهلية، اليوم الثلاثاء، من تداعيات تنظيم مسيرة يهودية في شرق مدينة القدس غدا الأربعاء، بمناسبة "ذكرى خراب الهيكل".

وصرح رئيس المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية روحي فتوح، في بيان، بأن "مسيرة الأعلام التهويدية المقرر مرورها في البلدة القديمة واستهدافها بوابات المسجد الأقصى هي استفزاز وإرهاب وإضفاء طابع ديني فاشي على أساطير وأكاذيب دينية مخترعة".

وقال فتوح إن "هذه الاستفزازات تأتي بعد فشل إثبات أي وجود مادي حضاري أو ثقافي لليهود في فلسطين، الأمر الذي سيفجر الأوضاع في المنطقة وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأضاف :"نحذر العالم من صمته على هذه الفاشية اليهودية التي سوف يعاني منها العالم أجمع ولن تقتصر على الشعب الفلسطيني".

وحذرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، من تبعات تنظيم مسيرة الأعلام غدا داخل البلدة القديمة وفي محيط المسجد الأقصى بمشاركة وزراء وأعضاء في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي.

وحملت الهيئة الحكومة الإسرائيلية "مسؤولية السماح لهذه المسيرة الاستفزازية من اقتحام البلدة القديمة، وما يتخللها من اعتداء على المواطنين ومحلاتهم التجارية، وخطورة السماح لهم بالاقتراب من المسجد الأقصى".

كما حذرت حركة "حماس" من تداعيات استمرار اقتحامات الإسرائيليين للمسجد الأقصى وما يتخلله من "صلوات تلمودية مستفزة في ساحاته".

وأكدت الحركة أن "الشعب الفلسطيني وكل قواه الحية لن يسمحوا بمرور تلك المخططات وسيدافعون عن الأقصى والمقدسات بكل السبل المتاحة، والأقصى كان وسيبقى عنوان قضيتنا وجزءا من عقيدتنا الدينية والسياسية".

ومن المقرر أن تنظم "جماعات الهيكل" اليهودية غدا مسيرة أعلام تنطلق من ساحة البراق غربي المسجد الأقصى، لتجوب شارع الواد في القدس القديمة وتتمركز عند أبواب الأقصى بمناسبة ذكرى "خراب الهيكل" التي توافق بعد غد.