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مصر تعرب عن خالص تضامنها وتعازيها للجزائر إثر حوادث حرائق الغابات

12:29 م الثلاثاء 25 يوليه 2023

وزارة الخارجية المصرية

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وكالات

أعربت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء 25 يوليو الجاري، عن خالص تضامنها مع الجمهورية الجزائرية الشعبية الشقيقة، إثر حوادث حرق الغابات التي تعرضت لها مؤخرا، والتى أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين.
وقدمت مصر صادق تعازيها ومواساتها إلى حكومة وشعب الجزائر الشقيق وأسر الضحايا إثر هذا المصاب الأليم، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، وتضامنها مع دولة الجزائر الشقيقة فى هذا الحادث الأليم.

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