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استشهاد 3 شبان فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في نابلس

10:26 ص الثلاثاء 25 يوليو 2023

وزارة الصحة الفلسطينية

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رام الله - ( د ب أ )

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، استشهاد ثلاثة شبان فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية، عند بوابة جبل جرزيم، في نابلس بالضفة الغربية .

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية ( وفا ) ، إنها "تبلغت من هيئة الشؤون المدنية استشهاد الشبان الثلاثة، دون معرفة هويتهم ".

وأوضحت مصادر أمنية أن "قوات الاحتلال منعت سيارات الإسعاف من الوصول إلى المكان المستهدف، وقامت باحتجاز جثامينهم، واستولت على مركبتهم".

وأفاد شهود العيان، بأن "تلك القوات تعمدت استهداف كاميرات المراقبة في المكان، وذلك في محاولة منها لإخفاء تفاصيل جريمة الإعدام التي ارتكبتها".

ووفق الوكالة، "أغلقت قوات الاحتلال المنطقة لساعات ومنعت الطواقم الطبية والصحفية من الوصول إلى المكان، كما أغلقت البوابة الحديدية المقامة عند مدخل جبل جرزيم، ومنعت المواطنين من الدخول والخروج من خلالها".

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وزارة الصحة الفلسطينية الجيش الإسرائيلي جبل جرزيم

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