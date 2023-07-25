استشهاد 3 شبان فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في نابلس

رام الله - ( د ب أ )

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، استشهاد ثلاثة شبان فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية، عند بوابة جبل جرزيم، في نابلس بالضفة الغربية .

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية ( وفا ) ، إنها "تبلغت من هيئة الشؤون المدنية استشهاد الشبان الثلاثة، دون معرفة هويتهم ".

لحظة اغتيال قوات الاحتلال لثلاثة شبان فلسطينين في مركبتهم قرب نابلس.

هذه المشاهد وهذا الأجرام للأسف أصبحت روتين يومي😡#نابلس pic.twitter.com/K1aUOiT9PC — Mahmoud Saud (@mahmoud_saudk) July 25, 2023

وأوضحت مصادر أمنية أن "قوات الاحتلال منعت سيارات الإسعاف من الوصول إلى المكان المستهدف، وقامت باحتجاز جثامينهم، واستولت على مركبتهم".

🎥 جيش الاحتلال ينسحب من مكان اغتيال 3 شبان في نابلس، بعد أن احتجز جثامينهم. pic.twitter.com/MZBNA8o1KG — قناة فلسطين اليوم (@Paltodaytv) July 25, 2023

وأفاد شهود العيان، بأن "تلك القوات تعمدت استهداف كاميرات المراقبة في المكان، وذلك في محاولة منها لإخفاء تفاصيل جريمة الإعدام التي ارتكبتها".

ووفق الوكالة، "أغلقت قوات الاحتلال المنطقة لساعات ومنعت الطواقم الطبية والصحفية من الوصول إلى المكان، كما أغلقت البوابة الحديدية المقامة عند مدخل جبل جرزيم، ومنعت المواطنين من الدخول والخروج من خلالها".