روسيا تصعد الهجمات على الدانوب وتشكل خطرا على الحبوب الأوكرانية
موسكو - (د ب أ):
ارتفعت أسعار القمح والذرة بعدما هاجمت روسيا أحد أكبر الموانئ الأوكرانية على نهر الدانوب، الأمر الذي تسبب في زيادة المخاطر التي تواجه آخر طريق رئيسي في أوكرانيا لتصدير الحبوب وتجارة الأغذية العالمية.
واستهدف هجوم بطائرات مسيرة خلال الليل ميناء ريني، حسبما أفادت مصادر مطلعة. وقالت قيادة العمليات الجنوبية بالجيش الأوكراني، في وقت سابق على موقع فيسبوك إن أحد مخازن الحبوب في ميناء على نهر الدانوب تعرض للتدمير، دون تحديد أي ميناء أو تقديم تفاصيل.
ارتفعت العقود الأجلة للقمح تسليم سبتمبر بنسبة 6ر8% في شيكاغو اليوم الاثنين، لتزيد المكاسب التي بلغت أكثر من 5% في الأسبوع الماضي.
كما ارتفعت عقود الذرة لشهر ديسمبر بما يصل إلى 6ر5% إلى أعلى مستوى لها في نحو شهر.
ويعد ميناء ريني مع إزمايل، أحد أكبر الموانئ النهرية للحبوب ويقع على نهر الدانوب عند الحدود مع رومانيا. وكان التجار المحليون يوسعون القدرات هناك في أعقاب فرض روسيا حصارا على البحر الأسود، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.
يذكر أن هذا الهجوم هو أحدث سلسلة من التحركات من جانب روسيا لعرقلة صادرات الحبوب الأوكرانية، التي قدمت تاريخيا إسهاما مهما في إمدادات الغذاء العالمية.
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