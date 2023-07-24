الجيش الأردني يسقط طائرة مسيرة محملة بمخدرات قادمة من سوريا
عمان - (د ب ا):
أسقط الجيش الأردني ظهر اليوم الإثنين، شرقي البلاد طائرة مسيرة محملة بمواد مخدرة قادمة من الأراضي السورية.
وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي: "إن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية".
وأضاف المصدر أنه وبعد إسقاط الطائرة تبين أنها تحمل 2 كيلو جرام من مادة الكرستال، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.
وهذه الطائرة المسيرة هي الرابعة التي يسقطها الأردن داخل أراضيه قادمة من سوريا في غضون أقل من شهرين.
وفي يونيو الماضي أسقط الجيش الأردني ثلاث مسيرات ، منها اثنتان كانتا تحملان مخدرات والثالثة قطع أسلحة .
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