بوتين يحرم تغيير الجنس في روسيا عدا بعض الاستثناءات
وكالات:
وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قانونا يحظر التحول الجنسي، باستثناء الحالات الطبية، فيما يحظر على مغيري الجنس تبني الأطفال، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".
وأفادت نائبة وزير الصحة الروسي، يفغينيا كوتوفا، خلال مناقشة القانون في اجتماع لجنة مجلس الاتحاد المعنية بالسياسة الاجتماعية، بأنه تم تسجيل أكثر من ألفي سجل للأحوال المدنية بشأن تغيير الجنس في الفترة من 2018 إلى 2022، كما أشارت إلى أن هذا القانون لا ينتهك الحقوق الدستورية للمواطنين.
ووفقا للوثيقة، سيتم فسخ الزواج في حال تغيير الجنس من قبل أحد الزوجين، كما تم إجراء تغييرات على المادة 16 من قانون الأسرة، التي تصف شروط إنهاء الزواج. وينص القانون أيضا على أن وجود شهادة بتغيير الجنس، سيحظر على الشخص تبني أطفال.
ولن تطبق قواعد القانون الجديد على الأشخاص الذين قاموا بتغيير الجنس قبل دخوله حيز التنفيذ.
ولا يشمل تغيير الجنس التدخلات الطبية المتعلقة بـ"علاج التشوهات الخلقية (التشوهات) والأمراض الوراثية وأمراض الغدد الصماء المرتبطة بتكوين الأعضاء التناسلية عند الأطفال"، التي يمكن تنفيذها بقرار من لجنة طبية.
سوق مصراوى
-
أفضل أواني طبخ غير لاصقة صحية وآمنة بأسعار تبدأ من 214 جنيهاتفاصيل
-
5 نصائح مهمة قبل شراء ميكروويف جديدتفاصيل
-
أفضل حقائب للسفر ورحلات الصيف بأسعار تبدأ من 264 جنيهاتفاصيل
-
أفضل كشافات ومصابيح للسيارة لرؤية أوضح بأسعار تبدأ من 35 جنيهاتفاصيل
-
أحدث صيحات التيشرت القطني للرجال لصيف 2023 بأسعار تبدأ من 69 جنيهاتفاصيل
-
أحدث صيحات الحقائب اليد النسائية 2023 تبدأ من 100 جنيهاتفاصيل
فيديو قد يعجبك: