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BBC

عشرات ضباط الاحتياط في إسرائيل يعلنون التوقف عن الخدمة بعد إقرار تعديلات قضائية

04:57 م الإثنين 24 يوليو 2023

إسرائيل

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وكالات

أفادت أعلن عشرات ضباط الاحتياط في إسرائيل اليوم الاثنين التوقف عن الخدمة بعد إقرار تعديلات قضائية، حسبما أفادت فضائية "العربية" نقلاً عن وسائل إعلام إسرائيلية.

وأقر المشرعون الإسرائيليون بنداً رئيسياً في خطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل تهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا تمكنها إلغاء قرارات حكومية.

قال رئيس الكنيست الإسرائيلي إن البرلمان أقر اليوم الاثنين مشروع قانون أثار جدلاً كبيراً اقترحته حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتقييد بعض صلاحيات المحكمة العليا. وأضاف أن مشروع القانون أقر بموافقة 64 صوتاً دون وجود أي أصوات معارضة، وذلك بعدما غادر نواب المعارضة الجلسة احتجاجاً على القرار.

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