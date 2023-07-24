دعوات للتظاهر في إسرائيل بعد إقرار الكنيست قانون الإصلاح القضائي

وكالات

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء اليوم الاثنين نقلاً عن"قناة 12" الإسرئيلية، بأن الكنيست أقر قانونًا مثيرًا للجدل يضع قيودًا على بعض صلاحيات المحكمة العليا.

ووصف وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، الموافقة على القانون الجديد بأنه "خطوة تاريخية" أولى لإصلاح النظام القضائي.

هذا وانتشرت دعوات للتظاهر في جميع أنحاء إسرائيل بعد إقرار الكنيست التعديلات القضائية المثير للجدل.

وتسببت الخطة الإصلاحية في خروج الإسرائيليين منذ يناير الماضي في تظاهرات احتجاجية تعتبر من الأكبر في تاريخ الدولة العبرية وشارك فيها عشرات الآلاف.

وحاول الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، القيام بدور الوسيط بين الحكومة والمعارضة من خلال اقتراح مشروع قانون توافقي على الطرفين مساء أمس الأحد، ولكن دون أن يتم التوصل إلى اتفاق، وفق ما ذكرته وسائل الإعلام.