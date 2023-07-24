لابيد يعلن فشل المفاوضات مع حكومة نتنياهو (فيديو)

(وكالات)

أعلن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، فشل المفاوضات مع حكومة بنيامين نتنياهو في محاولات التوصل إلى تسوية بشأن التعديلات القضائية.

وفي خطاب ألقاه بعد انتهاء جلسة النقاش حول مشروع قانون المعقولية قبل التصويت عليه، اتهم لابيد الحكومة الإسرائيلية بـ"إحداث شرخ عميق في البلاد".

בשבועות האחרונים עשינו כל מאמץ להגיע להסכמות רחבות כמו שהבטחנו, אבל היו לנו תנאים והתנאי המרכזי היה לשמור על הדמוקרטיה הישראלית.

עם הממשלה הזאת אי אפשר להגיע להסכמות ששומרות על הדמוקרטיה הישראלית. pic.twitter.com/rt2gUFHvAq — יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) July 24, 2023

وقال لابيد إن "محاولات التسوية مع الائتلاف باءت بالفشل وأن هذه الحكومة يستحيل التوصل إلى اتفاقات معها"، مضيفا: "بعد لقائي بالمسؤولين الأمنيين أقول إننا في الطريق إلى كارثة والائتلاف الحاكم يقرب نهاية جيش الشعب".

وتوجه إلى أعضاء حزب "الليكود" في الكنيست قائلا: "أنتم تعرفون أن هذا استيلاء أقلية متطرفة على الأغلبية الإسرائيلية، وأيضا استيلاء على حزبكم. وأنتم تعلمون أن ما يحدث هنا كارثة يمكن تفاديها، ومأساة يجب أن نوقفها".

هذا وبدأ الكنيست التصويت على مشروع القانون بالقراءة الثانية، بينما تجمع الآلاف من الإسرائيليين خراج مبنى الكنيست فيما تعمل الشرطة الإسرائيلية على محاولة تفريقهم.