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مع تكرر حرق المصحف.. مسؤول إيراني يرفع المصحف في مؤتمر صحفي (فيديو)

01:51 م الإثنين 24 يوليه 2023

ناصر كنعاني

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(وكالات)

دعا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، الدول الإسلامية إلى اتخاذ موقف موحد لمنع تكرار جرائم تدنيس القرآن.

وخلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي، رفع كنعاني القرآن، وقال: "إهانة المقدسات والكتب السماوية أمر مرفوض ويتعارض مع حقوق المسلمين ولا يمكن لأي دولة أن تتعدى على اعتقادات ومقدسات الفئات الأخرى تحت عنوان الحرية".

وأضاف: "شهدنا مواقف جيدة من الدول الإسلامية جراء حرق القرآن، لكننا بحاجة إلى موقف موحد من الدول الإسلامية لمنع تكرار التجاوز على القرآن، وندع لاتخاذ موقف موحد".

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