مع تكرر حرق المصحف.. مسؤول إيراني يرفع المصحف في مؤتمر صحفي (فيديو)
(وكالات)
دعا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، الدول الإسلامية إلى اتخاذ موقف موحد لمنع تكرار جرائم تدنيس القرآن.
وخلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي، رفع كنعاني القرآن، وقال: "إهانة المقدسات والكتب السماوية أمر مرفوض ويتعارض مع حقوق المسلمين ولا يمكن لأي دولة أن تتعدى على اعتقادات ومقدسات الفئات الأخرى تحت عنوان الحرية".
المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني يرفع #المصحف_الشريف في بداية مؤتمره الصحفي الأسبوعي— قناة العالم الفضائية-فيديو (@v_alalamnews) July 24, 2023
كنعاني: ندين بشدة هتك حرمة القرآن في قلب أوروبا مدعية الحضارة#القرآن_الكريم#القرآن_الكريم_خط_احمر#ايران pic.twitter.com/ADpn1g8mUI
وأضاف: "شهدنا مواقف جيدة من الدول الإسلامية جراء حرق القرآن، لكننا بحاجة إلى موقف موحد من الدول الإسلامية لمنع تكرار التجاوز على القرآن، وندع لاتخاذ موقف موحد".
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