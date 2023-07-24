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BBC

الكنيست يبدأ التصويت على مشروع قانون التعديلات القضائية المثير للجدل

01:45 م الإثنين 24 يوليو 2023

الكنيست الإسرائيلي- (أرشيفية)

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وكالات

بدأ الكنيست الإسرائيلي اليوم الاثنين، عملية التصويت على مشروع قانون التعديلات القضائية المثير للجدل، تزامناً مع مظاهرات عارمة في عدة مدن إسرائيلية رفضًا للإصلاحات القضائية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصل في وقت سابق الاثنين إلى الكنيست بعد مغادرته المستشفى إثر خضوعه لجراحة لزرع جهاز ينظم ضربات القلب. وذلك قبيل تصويت برلماني على جزء رئيسي من الإصلاح القضائي المثير للجدل الذي طرحته الحكومة اليمينية وأثار انقساما في البلد.

وتسببت الخطة الإصلاحية في خروج الإسرائيليين منذ يناير الماضي في تظاهرات احتجاجية تعتبر من الأكبر في تاريخ الدولة العبرية وشارك فيها عشرات الآلاف.

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