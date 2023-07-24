وسط غضب واسع.. نتنياهو يصل الكنيست للتصويت على التعديلات القضائية

(وكالات)



وصل رئيس الوزراء الإٍسرائيلي، بينيامين نتنياهو، اليوم، إلى مقر الكنيست الإسرائيلي، للاستعداد للتصويت على قانون التعديل القضائي الجديد الذي يلقى معارضة واسعة.

ودخل نتنياهو من باب الطوارئ، لتجنب حدوث مواجهات مع المتظاهرين، الذي يتظاهرون منذ أشهر احتجاجا على القانون، الذي يعتبرونه، تقليصا لصلاحية القضاء، وتوسيعا لنفوذ الحكومة اليمينية المتطرفة، وتهديدا "لديموقراطية إسرائيل"، وذلك حسبما أفادت القناة الـ" 12" الإسرائيلية.

وتجمع المتظاهرون في القدس بالقرب من الكنيست صباح الإثنين. وأثناء محاولتهم الاقتراب من مبنى البرلمان الإسرائيلي ، قوبلوا بشرطة على ظهور الخيل وخراطيم المياه.



وعند محاولة الصحفيين، الحصول أي تصريح أو إجابة لأسئلتهم، تجاهل نتنياهو أسئلتهم ودخل مكتبه حيث يلتقي بوزير الأمن ياريف ليفين ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.



ويعد حزب "عوتسما يهوديت" الذي يتزعمه وزير الأمن القومي، المتطرف إيتمار بن غفير، من أشد الداعمين للقانون، من خلال تصريح زعيمه بن غفير، أنه يعارض أي "تخفيف" لمشروع قانون "المعقولية"، داعياً التحالف إلى تمرير التشريع بصيغته الحالية.



وقال البيان: "ليس لدينا أي تفويض لتخفيف القانون ... ولا سيما عدم تقديم أي التزام بتأخير بقية الإصلاح القضائي"، وشدد "نحن بحاجة إلى تمرير التشريع كما هو وبعد ذلك الاستمرار في المضي قدمًا".