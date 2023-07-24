طائرات مسيرة تستهدف موسكو (فيديو)

(وكالات)

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، صور وفيديوهات من هجوم المسيرات الذي استهدف موسكو، الذي تتهم فيه روسيا أوكرانيا بشنه عليها.

وصرح سيرجي سوبيانين، رئيس بلدية موسكو على تطبيق تيليجرام، أن طائرات مسيرة اصطدمت بمبنيين غير سكنيين في العاصمة الروسية في حوالي الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي اليوم الإثنين، مشيراً أن الهجوم لم يسفر عن أي أضرار جسيمة أو إصابات.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع أنه تم اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين أطلقتهما أوكرانيا على العاصمة موسكو

وأظهرت لقطات متداولة على حسابات روسية على مواقع التواصل الاجتماعي دخانا يتصاعد من أحد المباني.

Москва. Здание бизнес-центра на проспекте Лихачёва после атаки украинского дрона. Обломки второго упали на Комсомольском проспекте.🤦 pic.twitter.com/3rUfD6XGPE — Ирина Иванова (@Tr4hS) July 24, 2023

وقالت حسابات روسية على تيليجرام إن مكان وقوع الطائرة المسيرة في كومسومولسكي ليس بعيدا عن وزارة الدفاع.

وأشارت وسائل إعلام روسية نقلا عن دائرة النقل في موسكو، أنه "تم حظر حركة المرور على طول شارع ليخاشيف في موسكو، حيث سقطت طائرة بدون طيار على مبنى مرتفع قيد الإنشاء".

كما تم إغلاق وحظر حركة المرور على طول شارع كومسومولسكي في كلا الاتجاهين.

أثار تزايد هجمات المُسيّرات الأوكرانية على عدد من المواقع الروسية خلال الأسابيع الأخيرة، العديد من التساؤلات بشأن تطوير كييف "برنامجا سريا للطائرات بدون طيار"، بالتزامن مع الحديث عن المضي قدما في الهجوم المضاد.

بحسب تقرير نشرته شبكة "سي إن إن" الأميركية، أثارت تلك الهجمات شكوكًا بشأن تطوير "البرنامج السري للمسيرات في أوكرانيا"، إذ تشير تلك الهجمات الأخيرة إلى تطوير كييف نماذج يمكنها التخفي من الرادارات واختراق عمق الأراضي الروسية.

الشبكة نقلت عن أحد صانعي المُسيرات في أوكرانيا، فاليري بوروفيك، قوله إنه جرى تطوير طائرة بدون طيار غير مرئية تقريبا، ومن المستحيل سماع صوتها لإجادتها التخفي، حيث أطلق عليها بالأوكرانية اسم "فيدسيتش"، أي الصد، وهي طائرة قتالية مصممة لمهاجمة المواقع الروسية.

بوروفيك هو واحد من عشرات مطوري المُسيرات الذين زادوا في جميع أنحاء أوكرانيا، إذ ظهرت الموجة الأولى لتطوير الطائرات دون طيار عندما احتلت روسيا القرم وأجزاء من دونباس لأول مرة في عام 2014، ثم مجددا بعد ثماني سنوات عندما شنت موسكو عمليتها العسكرية واسعة النطاق داخل الأراضي الأوكرانية.

تم نشر الطائرات بدون طيار لأول مرة لمساعدة المدفعية على تحديد موقع الأهداف الروسية، والآن يعتقد الكثيرون أنها تستخدم لضرب أهداف داخل الأراضي الروسية.

يقول بوروفيك إن شركته بصدد رفع مستوى إنتاجها بعد توقيع صفقة مع مصنع في أوكرانيا، والتي من شأنها زيادة الإنتاج من 50 طائرة شهريا إلى أكثر من 1000، مع نماذج من جميع الأشكال والأحجام.

يعد ذلك جزءا من مبادرة أوكرانية رسمية تسمى "جيش المسيّرات"، إذ خففت من قيود الاستيراد والضرائب على تكنولوجيا الطائرات بدون طيار، مما حفز تطوير صناعة محلية لتزويد الجيش في البلاد بشكل أفضل.

تطرق التقرير للإشارة إلى إحدى المُسيّرات الأوكرانية طويلة المدى المعروفة باسم "يو جاي-22"، ويبلغ مداها ما يصل إلى 800 كيلومتر.