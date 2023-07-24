نتنياهو يغادر المستشفى قبيل تصويت مهم على تعديلات قضائية خلافية

(دويتشه فيله)



غادر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المستشفى بعد خضوعه لجراحة في القلب. يأتي ذلك قبيل تصويت مهم في البرلمان على تعديلات قضائية مثيرة للجدل تسعى الحكومة الائتلافية لإقرارها وسط معارضة قوية.

غادر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المستشفى الاثنين بعد خضوعه لجراحة لزرع جهاز ينظم ضربات القلب، بحسب ما أعلن مستشفى شيبا بالقرب من تل أبيب.

وأكد متحدث باسم المستشفى لوكالة فرانس برس أن نتنياهو غادر المستشفى صباح الإثنين بعدما نقل إليه ليل السبت الأحد. وتابع شاهد من رويترز خروج موكب نتنياهو من المستشفى. كما أكدت عائلة نتنياهو خروجه من المستشفى.

ويستعد المشرعون الإسرائيليون الاثنين للتصويت النهائي على بند أساسي في مشروع قانون الإصلاح القضائي الذي أثار احتجاجات غير مسبوقة.

وخاض الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ مساء الأحد مفاوضات ربع الساعة الأخير من أجل التوصل إلى تسوية بين المعارضة وحكومة نتنياهو اليمينية المتشددة التي طرحت المشروع. والتقى هرتسوغ نتنياهو الأحد في المستشفى.

وقال نتنياهو الأحد في مقطع فيديو نشره مكتبه "كما ترون، أنا بخير". وأضاف "سنواصل جهودنا لاستكمال التشريع والجهود المبذولة لتحقيق ذلك بالاتفاق (مع المعارضة)". وتابع "بكل الأحوال أود أن أخبركم بأنني سأنضم صباح غد (الإثنين) إلى أصدقائي في البرلمان".

وتظاهر عشرات آلاف الأشخاص في شوارع القدس ضد اقتراح نتنياهو الحد من سلطات القضاة في المشروع الذي يقول معارضوه إن من شأنه تقويض الديمقراطية.

وفي حال إقرار القانون -وهو أمر مرجح في ظل تمتع نتنياهو بالأغلبية البرلمانية- سيكون هو الأول في حزمة تعديلات يسعى رئيس الوزراء لإقرارها باسم تحقيق التوازن بين أفرع الحكم لكن معارضيه يرون أنها تحد من استقلالية القضاء في إسرائيل. يتهم المعارضون رئيس الوزراء الملاحق قضائياً بتهم فساد ينفيها، بالسعي لإقرار الإصلاحات بهدف إلغاء أحكام محتملة ضده.