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BBC

الجيش السوداني: تحطم طائرة مدنية نتيجة عطل فني ومصرع 9 أشخاص

11:22 م الأحد 23 يوليو 2023

أرشيفية

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وكالات:
أعلن الجيش السوداني، اليوم الأحد، تحطم طائرة مدنية نتيجة لعطل فني أثناء إقلاعها، ما أدى إلى مصرع 9 أشخاص بينهم 4 عسكريين.
وقال بيان صادر عن القيادة العامة للجيش السوداني، إنه "تحطمت مساء اليوم بمطار بورتسودان طائرة نقل مدنية طراز أنتنوف نتيجة لعطل فني أثناء إقلاعها، أدى الحادث إلى وفاة 9 أشخاص منهم أربعة عسكريين ونجاة طفلة".

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تحطم طائرة السودان بورتسودان طراز أنتنوف

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