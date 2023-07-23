الجيش السوداني: تحطم طائرة مدنية نتيجة عطل فني ومصرع 9 أشخاص

وكالات:

أعلن الجيش السوداني، اليوم الأحد، تحطم طائرة مدنية نتيجة لعطل فني أثناء إقلاعها، ما أدى إلى مصرع 9 أشخاص بينهم 4 عسكريين.

وقال بيان صادر عن القيادة العامة للجيش السوداني، إنه "تحطمت مساء اليوم بمطار بورتسودان طائرة نقل مدنية طراز أنتنوف نتيجة لعطل فني أثناء إقلاعها، أدى الحادث إلى وفاة 9 أشخاص منهم أربعة عسكريين ونجاة طفلة".