السوداني يدعو لتهيئة بيئة مثالية لجذب استثمارات عالمية لقطاع النفط والغاز بالعراق
بغداد - (د ب أ):
دعا رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني اليوم الأحد، إتمام تنفيذ إطلاق جولات التراخيص وتنفيذ مشاريع الغاز من خلال تهيئة البيئة المثالية لإستقطاب وتوطين الاستثمارات في هذه القطاعات.
وقال السوداني، خلال إجتماعه بقيادات القطاع النفطي في العراق "أن هذه المشاريع مهمة وتمثل العمود الفقري للإقتصاد الوطني"، حسب بيان صحفي للحكومة العراقية.
ودعا إلى "ضرورة مراجعة المنظومة التصديرية للنفط الخام وتطويرها وإستمرار عقد هذه الإجتماعات بشكل دوري لغرض المتابعة الدقيقة للتقدم في تنفيذ المشاريع".
وذكر السوداني ان الحكومة "ستعمل على تهيئة القرارات المناسبة في مجلس الوزراء التي من شأنها تيسير إستكمال مشاريع القطاع النفطي ".
وناقش المجتمعون سير العمل في إتمام إطلاق جولات التراخيص المقبلة والخطوات العملية في مشاريع الغاز والطاقة، وتقدم الجهود في مجال إستقطاب الاستثمارات لهذه القطاعات الاقتصادية، وتهيئة الظروف والبيئة المُثلى لتوطين الاستثمار في العراق.
كما إستعرض المجتمعون سبل توسعة التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة الكبرى وتعزيز التنمية في القطاع النفطي.
ويطرح العراق حاليا استثمارات بمليارات الدولارات لجذب شركات عالمية للاستثمار في قطاع النفط والغاز والبنى التحتية لقطاعات مصافي التكرير ورفع طاقات موانئ التصدير وتوسيعها عبر دول الجوار لاستيعاب متطلبات السوق النفطية العالمية.
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