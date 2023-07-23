رئيسة وزراء إيطاليا تدعو لتضافر الجهود الدولية لمكافحة الهجرة غير الشرعية
وكالات:
دعت رئيسة وزراء إيطاليا جيورجيا ميلوني، اليوم الأحد، إلى تضافر الجهود الدولية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
وقالت ميلوني، حسبما نقلت عنها وكالة سبوتنيك الروسية، إنه "يجب أن نتعاون ضد الهجرة غير الشرعية ونعزز المبادرات لمكافحة الفقر والحماية الاجتماعية وخلق فرص عمل".
وتابعت أنه "من الضروري وقف شبكات الاتجار بالبشر إنه هدف نتشاركه جميعا، إلى جانب ذلك من الضروري مساعدة الفارين من الحرب والإرهاب".
ونوهت بأن مؤتمر التنمية والهجرة "لم يكن مجرد أحاديث وإنما مبادرة نسميها عملية روما".
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