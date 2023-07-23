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BBC

رئيسة وزراء إيطاليا تدعو لتضافر الجهود الدولية لمكافحة الهجرة غير الشرعية

09:32 م الأحد 23 يوليه 2023

جيورجيا ميلوني

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وكالات:
دعت رئيسة وزراء إيطاليا جيورجيا ميلوني، اليوم الأحد، إلى تضافر الجهود الدولية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
وقالت ميلوني، حسبما نقلت عنها وكالة سبوتنيك الروسية، إنه "يجب أن نتعاون ضد الهجرة غير الشرعية ونعزز المبادرات لمكافحة الفقر والحماية الاجتماعية وخلق فرص عمل".
وتابعت أنه "من الضروري وقف شبكات الاتجار بالبشر إنه هدف نتشاركه جميعا، إلى جانب ذلك من الضروري مساعدة الفارين من الحرب والإرهاب".
ونوهت بأن مؤتمر التنمية والهجرة "لم يكن مجرد أحاديث وإنما مبادرة نسميها عملية روما".

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