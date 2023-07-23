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العاهل السعودي: حريصون على تمتين العلاقات مع مصر في كل المجالات

05:56 م الأحد 23 يوليه 2023

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز

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الرياض - (د ب ا):
أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز حرص المملكة على تمتين العلاقات السعودية المصرية في كافة المجالات.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأحد ان" الملك سلمان بن عبدالعزيز بعث، برقية تهنئة، الى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده."
وأعرب الملك سلمان في البرقية"عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس السيسي، ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيق، اطراد التقدم والازدهار".
وأشاد العاهل السعودي "بالعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين، والتي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة".
كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، برقية تهنئة، مماثلة للرئيس السيسي، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وعبر ولي العهد السعودي"عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس السيسي، ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار"، بحسب "واس".

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