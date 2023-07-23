إيران: استشهاد 4 من عناصر شرطة المرور في اعتداء إرهابي
طهران - (د ب أ)
أعلنت قوى الأمن الداخلي الايرانية، مقتل أربعة من عناصر شرطة المرور، في "اعتداء إرهابي" وقع على طريق خاش-تفتان بمحافظة سيستان وبلوشستان في جنوب شرق إيران.
وبحسب بيان صادر عن المركز الإعلامي لشرطة سيستان وبلوشستان، نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا)، فقد "استشهد أربعة من عناصر شرطة الطرق، الیوم الأحد، نتيجة اعتداء إرهابي على دورية لشرطة المرور بمحور خاش-تفتان التابع لمحافظة سيستان وبلوجستان.
وأضاف البیان أن "الإرهابيين اغتالوا رجال شرطة المرور أثناء قيامهم بمهامهم، ولاذوا بالفرار على الفور من مكان الحادث".
وأکدت قيادة قوى الأمن الداخلي في معرض التعقيب على الهجوم الإرهابي، أن "هذا العمل الجبان لن يمر بدون ردّ بالتأكيد".
وفي وقت سابق من الیوم، كانت العلاقات العامة لشرطة مرور خاش، أعلنت "استشهاد ثلاثة من عناصرها وإصابة آخر بجروح، في هجوم إرهابي على دورية المرور هناك، قبل أن يرتقي الأخير شهيدا".
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