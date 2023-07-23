بسبب حرائق رودس المستمرة.. الخارجية اليونانية تعقد اجتماع طارئ

أثينا - (د ب أ)

يرأس وزير الخارجية اليوناني، جيورجوس جيرابيتريسيس، اجتماعا في وزارة الخارجية، لمعالجة الجوانب الدولية، للحرائق التي يتسع نطاقها في جزيرة "رودس".

وذكرت مصادر دبلوماسية أن الوزير زار قسم إدارة الأزمات، الذي تم تفعيله أمس السبت لتسهيل إجلاء المواطنين الأجانب من مناطق ، تتعرض لتهديدات، حسب صحيفة "كاثيميريني" اليونانية اليوم الأحد.

وتردد أن الوزير نقل التعليمات إلى الملحقين المكلفين بمتابعة الأمر.

وكان الآلاف من الأشخاص في جزيرة ردوس، قد أمضوا ليلتهم في العراء، بعد أن أجبرت حرائق الغابات عدة قرى ومنتجعات لقضاء العطلات على إخلاء منشآتها.

وقال مكتب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس صباح اليوم الأحد إنه تم إجلاء نحو 19 ألف من السكان والسائحين من رودس منذ أمس السبت بسبب حرائق الغابات الشديدة .

من ناحية أخرى، تواصل الحرائق اشتعالها بدون دلالة على انحسارها بعد ستة أيام من اندلاعها. وكانت الحرائق تحت السيطرة الخميس الماضي، ولكن الرياح القوية أمس السبت حملت ألسنة اللهب مباشرة نحو القرى والمنتجعات .

وحذرت سلطات الدفاع المدني اليونانية من خطورة وقوع حرائق الغابات في مناطق كبيرة باليونان اليوم.

وتشهد معظم أنحاء اليونان موجة حر منذ أيام، حيث تجاوزت درجات الحرارة 40 درجة مئوية في الكثير من المناطق.