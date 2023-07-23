لوكاشينكو يطلب من بوتين دعم سكان غرب أوكرانيا.. هل تتجدد سالفة بداية الحرب؟

(وكالات)

طلب الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بحث إمكانية دعم سكان غرب أوكرانيا، في إشارة ضمنية لاحتمال تدخل بولندا والغرب عسكريا في أراضيهم.

وقال لوكاشينكو خلال اجتماع مع بوتين في بطرسبورغ اليوم: "إذا احتاج سكان غرب أوكرانيا ذلك، فإننا بالطبع سندعمهم. أطلب منكم التفكير شخصيا في هذه القضية، وبحثها".

وتابع: "بطبيعة الحال، أعوّل عليكم في دعمنا في هذا الاتجاه. إذا طلبت أوكرانيا الغربية هذه المساعدة، سنقدم بالطبع كافة أشكال الدعم للسكان هناك".

وفي وقت سابق خلال المحادثات مع بوتين، قال لوكاشينكو إن "خطط تقطيع أوصال أوكرانيا وفصل الجزء الغربي عنها، بما في ذلك من قبل وارسو، سيناريو غير مقبول".

وأوضح لوكاشينكو "نحن نرفض سلخ أراضي غرب أوكرانيا وتقطيعها وتسليمها لبولندا وهذا أمر مرفوض بالمطلق بالنسبة لنا لأننا حينها سنتعرض لتهديد دول البلطيق وبولندا العسكري من الغرب".

وأضاف سيتعين على دولة الاتحاد الدفاع عن نفسها. لذلك، مثل هذه الأساليب غير مقبولة".

من جهته، لفت بوتين في وقت سابق إلى أن القادة البولنديين على ما يبدو "يتوقعون حشد تحالف تحت مظلة "الناتو" والتدخل المباشر في أوكرانيا، لقضم قطعة دسمة منها".