الهجوم الأكبر.. هجمات صاروخية روسية تستهدف أوديسا
موسكو - (د ب أ)
أطلقت روسيا خلال الليلة الماضية وابلا من الصواريخ على مدينة أوديسا الاوكرانية، في هجوم يعد الأكبر ضمن سلسلة من الهجمات شبه اليومية التي تشنها موسكو بعد انسحابها من اتفاق العبور الآمن للحبوب الأوكرانية الذي تقوم فيه الأمم المتحدة بدور الوساطة، حيث يتم شحن الحبوب من موانئ في منطقة أوديسا.
ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد عن القيادة العسكرية الجنوبية لأوكرانيا القول، إن الهجوم الأخير أدى إلى تدمير البنية التحتية للموانئ والمنازل والمباني الأخرى، ومقتل شخص واحد على الأقل وإصابة أكثر من عشرة آخرين.
وأطلقت قوات الكرملين 19 صاروخا، تمكنت قوات الدفاع الجوي الأوكراني من إسقاط تسعة منها. ومن بين المباني التي تضررت في أوديسا، كاتدرائية التجلي الأرثوذكسية التاريخية.
ومن جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تغريدة على موقع تويتر: "سيكون هناك بالتأكيد انتقام من الإرهابيين الروس بسبب أوديسا. سوف يواجهون بهذا الانتقام".
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