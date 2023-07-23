إعلان

BBC

انهيار منزل من طابقين في بني سويف.. والحماية المدنية تتدخل

12:07 م الأحد 23 يوليه 2023
  • عرض 6 صورة
    المنزل المنهار في بني سويف (1)_1
  • عرض 6 صورة
    المنزل المنهار في بني سويف (2)
  • عرض 6 صورة
    المنزل المنهار في بني سويف (4)
  • عرض 6 صورة
    المنزل المنهار في بني سويف (3)
  • عرض 6 صورة
    المنزل المنهار في بني سويف (2)_1
  • عرض 6 صورة
    المنزل المنهار في بني سويف (1)
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

بني سويف - حمدي سليمان:
انهار منزل مكون من طابقين في قرية الدولية التابعة لمركز بني سويف، صباح اليوم الأحد، دون وقوع خسائر في الأرواح.
تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطاراً من غرفة عمليات شرطة النجدة، بانهيار منزل من الطوب اللبن مكون من طابقين بقرية الدوية التابعة لمجلس قروي تزمنت بمركز بني سويف، دون خسائر في الأرواح.
انتقل رجال الإسعاف والحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وجرى فصل المرافق عن المنزل، وفرض طوق أمني حوله حرصًا على حياة المواطنين، فضلا عن إخلاء المنزل المجاور حفاظا على سلامة قاطنيه، مع توفير سكن بديل لهم بالإيواء العاجل.
من جانبه كلف المحافظ المختصين من الإدارة الهندسية ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالمعاينة، وإعداد تقرير فني عن ملابسات انهيار المنزل، وإخلاء المنازل المجاورة، حرصا على حياة قاطنيها.
كما جرى استدعاء لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لمعاينة المنزل، وإعداد تقرير فني وهندسي عن الحالة الإنشائية للمبنى والمنازل المجاورة، والإجراءات والحلول المناسبة من الناحية الفنية، وذلك بالتوازي مع تكليف مديرية التضامن باتخاذ الإجراءات اللازمة وتوفير الدعم والرعاية المطلوبة في مثل تلك الحالات

سوق مصراوى

انهيار منزل بني سويف مديرية أمن بني سويف

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

وزير التعليم: نسب النجاح بالثانوية مبشرة.. وهذا موعد إعلان النتيجة