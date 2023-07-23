انهيار منزل من طابقين في بني سويف.. والحماية المدنية تتدخل

بني سويف - حمدي سليمان:

انهار منزل مكون من طابقين في قرية الدولية التابعة لمركز بني سويف، صباح اليوم الأحد، دون وقوع خسائر في الأرواح.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطاراً من غرفة عمليات شرطة النجدة، بانهيار منزل من الطوب اللبن مكون من طابقين بقرية الدوية التابعة لمجلس قروي تزمنت بمركز بني سويف، دون خسائر في الأرواح.

انتقل رجال الإسعاف والحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وجرى فصل المرافق عن المنزل، وفرض طوق أمني حوله حرصًا على حياة المواطنين، فضلا عن إخلاء المنزل المجاور حفاظا على سلامة قاطنيه، مع توفير سكن بديل لهم بالإيواء العاجل.

من جانبه كلف المحافظ المختصين من الإدارة الهندسية ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالمعاينة، وإعداد تقرير فني عن ملابسات انهيار المنزل، وإخلاء المنازل المجاورة، حرصا على حياة قاطنيها.

كما جرى استدعاء لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لمعاينة المنزل، وإعداد تقرير فني وهندسي عن الحالة الإنشائية للمبنى والمنازل المجاورة، والإجراءات والحلول المناسبة من الناحية الفنية، وذلك بالتوازي مع تكليف مديرية التضامن باتخاذ الإجراءات اللازمة وتوفير الدعم والرعاية المطلوبة في مثل تلك الحالات