بسبب الحرائق المهولة.. اليونان تعلن إجلاء 2000 شخص بجزيرة رودس
(وكالات)
أخلت السلطات اليونانية أربعة مواقع، من بينها منتجعان ساحليان في جزيرة رودس، بعد استمرار الحرائق المهولة لليوم الخامس على التوالي، حيث أجلت ألفي شخص، من بينهم سياح، عبر البحر.
وأفاد المتحدث باسم إدارة الإطفاء، يانيس أرتوبيوس، مساء السبت، بأنه تم إجلاء حوالي ألفي شخص من بينهم سياح، عن طريق البحر.
وأشار أرتوبيوس، إلى أن الفنادق والمنازل المستأجرة التي تم إخلاؤها "تمثل أقل من 10% من أماكن الإقامة السياحية في الجزيرة، موضحا أنه "تم إجلاء جميع الزوار دون وقوع حوادث".
وساعدت في الإخلاء ثلاث سفن لخفر السواحل وزورق إنقاذ للجيش وزورق مطاطي للقوات الخاصة و30 مركبا شراعيا.
وذكر أرتوبيوس أن شركة "بلو ستار" الخاصة لنقل الركاب عرضت إحدى سفنها لاستيعاب بعض الأشخاص الذين تم إجلاؤهم، متابعا: "لقد تم الحرص على استيعاب كل من يجب إبعادهم عن المناطق المنكوبة".
سوق مصراوى
-
بقسط شهري يبدأ من 98 جنيها.. أفضل تكييف ومبرد هواء لمواجهة حر الصيفتفاصيل
-
أفضل الشواحن السريعة Type-C.. ومن أين تشتريها؟تفاصيل
-
أفضل هاتف ذكي من الفئة الاقتصادية 2023 يبدأ من 1999 جنيهاتفاصيل
-
أفضل تلفزيون HD LED بأعلى إمكانيات أقل من 4 آلاف جنيهتفاصيل
-
في "يوم عروض أمازون برايم".. أفضل الأجهزة الإلكترونية لمنزل عصري بقسطتفاصيل
-
عروض يوم برايم.. أفضل الإلكترونيات الذكية في السوق المصري 2023 بخصمتفاصيل
فيديو قد يعجبك: