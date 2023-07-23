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BBC

بسبب الحرائق المهولة.. اليونان تعلن إجلاء 2000 شخص بجزيرة رودس

10:44 ص الأحد 23 يوليه 2023

اليونان

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(وكالات)

أخلت السلطات اليونانية أربعة مواقع، من بينها منتجعان ساحليان في جزيرة رودس، بعد استمرار الحرائق المهولة لليوم الخامس على التوالي، حيث أجلت ألفي شخص، من بينهم سياح، عبر البحر.

وأفاد المتحدث باسم إدارة الإطفاء، يانيس أرتوبيوس، مساء السبت، بأنه تم إجلاء حوالي ألفي شخص من بينهم سياح، عن طريق البحر.

وأشار أرتوبيوس، إلى أن الفنادق والمنازل المستأجرة التي تم إخلاؤها "تمثل أقل من 10% من أماكن الإقامة السياحية في الجزيرة، موضحا أنه "تم إجلاء جميع الزوار دون وقوع حوادث".

وساعدت في الإخلاء ثلاث سفن لخفر السواحل وزورق إنقاذ للجيش وزورق مطاطي للقوات الخاصة و30 مركبا شراعيا.

وذكر أرتوبيوس أن شركة "بلو ستار" الخاصة لنقل الركاب عرضت إحدى سفنها لاستيعاب بعض الأشخاص الذين تم إجلاؤهم، متابعا: "لقد تم الحرص على استيعاب كل من يجب إبعادهم عن المناطق المنكوبة".

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