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المرصد: مقتل 4 من قوات النظام السوري في انفجار لغم شرقي حماة

10:40 ص الأحد 23 يوليه 2023

قوات النظام السوري - أرشيفية

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دمشق/ لندن - (د ب أ )

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بمقتل أربعة عناصر من قوات النظام السوري إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب شرقي محافظة حماة.

وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرا له في بيان نشره ليل السبت / الأحد، إن اللغم انفجر بسيارة كانت تقل الجنود شرقي قرية التوينان بريف سلمية الشرقي، خلال نشاطات قوات النظام ضد خلايا تنظيم داعش في البادية السورية.

وطبقا للمرصد، "لاتزال مخلفات الحرب تحصد المزيد من الأرواح من مدنيين وعسكريين وسط تقاعس المنظمات والسلطات المحلية عن إزالتها".

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قوات النظام السوري دمشق المرصد السوري تنظيم داعش

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