مسيرة احتجاجية ضخمة في إسرائيل ضد الإصلاح القضائي

تل أبيب - (د ب أ):

وصلت المسيرة الاحتجاجية التي استمرت يوما كاملا ودفعت عشرات الآلاف للاحتجاج على الإصلاح القضائي المثير للجدل في إسرائيل إلى القدس اليوم السبت، وفقا للمنظمين.

وبدأ عدة مئات من المتظاهرين المسيرة التي امتدت لنحو 70 كيلومترا من تل أبيب إلى القدس مساء الثلاثاء مع تزايد حجم المجموعة تدريجيا خلال الأيام القليلة الماضية.

وشارك في احتجاج اليوم السبت أكثر من 70 ألف شخص، بحسب تقديرات القناة 13 الإسرائيلية. ويعتزم المتظاهرون قضاء ليلة الأحد أمام البرلمان.

كما تم التخطيط لمسيرات تضم آلاف الأشخاص في مدن أخرى في جميع أنحاء إسرائيل في المساء.

وتخطط الحكومة اليمينية في إسرائيل يوم الأحد لتقديم الخطط التي من شأنها إضعاف سلطات القضاء إلى أعضاء البرلمان.

ومع ذلك، من غير المتوقع أن يتم تمرير مشروع القانون المثير للجدل قبل ظهر يوم الاثنين.

ولأكثر من نصف عام، أدى الاقتراح إلى انقسام داخل قطاعات كبيرة من المجتمع الإسرائيلي، حيث خرج الآلاف بانتظام إلى الشوارع ضده.