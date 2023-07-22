رئيس الجزائر ينهي جولة خارجية هي الأطول منذ توليه المنصب
الجزائر - (د ب أ):
أنهى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم السبت، جولة خارجية شملت قطر والصين وتركيا، دامت أسبوعا كاملا، هي الأطول له منذ توليه سدة الحكم نهاية ديسمبر 2019.
ونشرت الرئاسة الجزائرية مقطع فيديو قصير اليوم، قالت إنه يتعلق بمراسم مغادرة تبون لتركيا عائدا إلى أرض الوطن. وتباحث الرئيس الجزائري على انفراد مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان بقصر السلاطين في إسطنبول، قبل أن تتوسع المباحثات وتشمل وفدي البلدين.
وبدأ تبون، زيارته الخارجية السبت الماضي من قطر، التي غادرها بعد يومين باتجاه الصين، التي وصل منها الجمعة إلى تركيا.
وكشف تبون، النقاب عن أن الصين ستستثمر 36 مليار دولار في بلاده، في مجالات عدة منها الزراعة والنقل والصناعة واقتصاد المعرفة. كما جدد تطلع الجزائر للانضمام لمنظمة " البريكس"، وعزمها تقديم مساهمة أولية بمليار ونصف مليار دولار في بنك هذا التكتل.
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