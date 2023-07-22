موسكو تحمل واشنطن مسؤولية مقتل وإصابة صحفيين روس فى زابوريجيا



موسكو - (د ب ا):

حمّل نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشيف الولايات المتحدة وأوكرانيا، مسؤولية مقتل صحفي روسي وإصابة عدد من زملائه بذخائر عنقودية في مقاطعة زابورويجيا اليوم السبت.

ونقلت قناة" آر تي عربية" عن كوساتشيف قوله عبر "تلجرام": "استخدام الذخائر العنقودية غير إنساني، ويجب استبعاد ومنع استخدامها في القتال".

وأضاف: "مما حصل اليوم تبين أن جميع تأكيدات الأمريكيين والأوكرانيين بعدم وجود مخططات أوكرانية لاستخدام هذه الذخائر ضد المدنيين ثبت أنها أكاذيب، والمسؤولية عن ارتكاب جريمة استخدام هذه الذخائر تقع على عاتق أوكرانيا والولايات المتحدة على حد سواء".

ووصف كوساتشيف خبر مقتل مراسل سبوتنيك ونوفوستي روستيسلاف جورافليوف بأنه نبأ مروع.

جاء ذلك تعليقا على مقتل مراسل وكالة "نوفوستي" الروسية روستيسلاف جورافليوف في قرية بياتيخاتكي بمقاطعة زابوريجيا بقصف أوكراني بالقنابل العنقودية.

ومن جانبه، قال نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي عبر "تويتر" تعليقا على مقتل جورافليوف "إن الولايات المتحدة تخطت جميع الحدود الأخلاقية بإمداد أوكرانيا بالقنابل العنقودية".

وأضاف: "الذخائر العنقودية التي توفرها الولايات المتحدة لنظام كييف تقتل الصحفيين في أوكرانيا، أتساءل عن توجهات الشارع الأمريكي ورأيهم بتخطي حكومة بلادهم لجميع الخطوط الحمراء الأخلاقية، في محاولة بائسة لإنقاذ نظام كييف الفاسد والمنهار".

واختتم بالقول: "يبدو أن المؤسسة الأمريكية لا يمكنها سوى إلقاء المحاضرات على الآخرين".

أعلنت وكالة "نوفوستي" الروسية اليوم السبت مقتل مراسلها الحربي روستيسلاف جورافليوف، وإصابة عدد من زملائه بقصف أوكراني بذخائر عنقودية استهدف قرية بياتيخاتكي بمقاطعة زابوريجيا.

وأوضحت الوزارة أن قوات كييف شنت قصفا مدفعيا على مجموعة من الصحفيين من مركز "إزفستيا" للإعلام ووكالة "ريا نوفوستي" للأنباء، كانوا يعدون تقريرا حول قصف القوات الأوكرانية المناطق السكنية في مقاطعة زابوريجيا بالذخائر العنقودية.