اليمن.. ضبط متورطين في مقتل مسؤول أممي جنوب غربي البلاد

صنعاء - (د ب أ):

أعلنت الأجهزة الأمنية في محافظة تعز، جنوب غربي اليمن، اليوم السبت، ضبط منفذي اغتيال منسق برنامج الغذاء العالمي.

وقالت الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في بيان "إنها ضبطت منفذي جريمة اغتيال مؤيد حميدي (أردني الجنسية)، في مدينة التربة جنوب محافظة تعز".

وأضافت في بيان لها، أن الأجهزة الأمنية "ضبطت المنفذين المباشرين لجريمة الاغتيال، وعشرة آخرين ضمن خلية خططت لاغتيال مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي ظهر أمس الجمعة أمام أحد المطاعم بمدينة التربة".

وأشارت إلى أنها باشرت التحقيق مع أعضاء الخلية لمعرفة دوافع ارتكاب الجريمة، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وقوبلت عملية اغتيال حميدي في تعز، بإدانات محلية ودولية واسعة.

وكانت قوات الأمن في تعز قد حركت حملة مشتركة مكونة من قوات الأمن الخاصة، والشرطة العسكرية، والأمن العام، والنجدة إلى جانب جنود من اللواء رابع مشاة جبلي، للبحث عن المتورطين في عملية الاغتيال.

وأمس الجمعة، قتل ممثل الغذاء العالمي في تعز، مؤيد حميدي، برصاص مسلح مجهول في مدينة التربة، وتسبب إطلاق النار باصابة آخرين من بينهم مرافق حميدي، وهو يمني الجنسية.