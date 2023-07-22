مقتل 17 شخصا بعد سقوط حافلة ركاب بمجرى مائي في بنجلاديش

دكا- (د ب أ)

ذكرت شرطة بنجلاديش اليوم السبت أن 17 شخصا على الاقل، لقوا حتفهم، بعد أن سقطت حافلة ركاب في بركة مياه على جانب طريق، في جنوب بنجلاديش.

وقال رجل الشرطة، جوتام كومار إن الحافلة، التي كانت تحمل حوالي 50 راكبا، خرجت عن السيطرة وسقطت في بركة مياه على جانب طريق، بالقرب من بلدة "جالاخاتي" الجنوبية، على بعد أكثر من 130 كيلومترا جنوب غرب العاصمة، دكا. وقتل 12 شخصا في مكان الحادث.

وأضاف أن خمسة أشخاص آخرين توفوا في المستشفيات، بعد أن أنقذ سكان محليون وأفراد من جهاز الإطفاء والطوارئ بهيئة الدفاع المدني الركاب المصابين.

وأضاف أن الحادث، وقع في الصباح، حيث فقد السائق السيطرة على سيارته، بعد أن انفجر واحد من إطاراتها على طريق سريع إقليمي، مشيرا إلى تحقيق أولي.

وتابع أن الحافلة كانت في طريقها إلى مقر منطقة "جالاكاثي" من بلدة "بهانداريا.

وذكر مسؤول بمنشأة صحية يدعى دين محمد إن 20 شخصا يتلقون علاجا طبيا في مستشفى "جالاكاثي".