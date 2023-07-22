اليونسكو: العديد من متاحف التراث العالمي تضررت في الهجمات على أوكرانيا

باريس- (د ب أ)

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو)، أن العديد من المتاحف المدرجة على قائمة مواقع التراث العالمي للمنظمة تضررت خلال الهجمات الروسية الأخيرة على ميناء أوديسا الأوكراني.

ووفقا لبيان صادر عن منظمة اليونسكو ومقرها باريس، فإن المتحف الأثري والمتحف البحري ومتحف الآداب كانوا الأكثر تضررا.

وفي يناير، أضيف وسط أوديسا التاريخي إلى قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي المعرضة للخطر بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.

وتدين اليونسكو الهجمات بشدة وأشارت إلى أنه جرى تسجيل وقوع أضرار في 270 موقعا ثقافيا أوكرانيا منذ بدأ الغزو الروسي في فبراير 2022.

وفي الأيام الأخيرة، تم قصف المدينة المطلة على البحر الأسود عدة مرات بالصواريخ.