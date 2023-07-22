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BBC

إنقاذ نحو 100 مهاجر قبالة سواحل اليونان واحتجاز مهربين مشتبه بهم

03:06 م السبت 22 يوليو 2023

خفر السواحل اليوناني

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أثينا- (د ب أ)

نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليونانية (ايه بي تي) اليوم السبت، عن خفر السواحل اليوناني، قولهم إنهم انتشلوا نحو مئة مهاجر كانوا على متن قارب قبالة السواحل اليونانية، وألقوا القبض على ثلاثة رجال يشتبه أنهم مهربون.

وأبلغ خفر السواحل أمس الجمعة، عن اكتشاف 71 مهاجرا على متن قارب بحري بالقرب من جزيرة كارباثوس في بحر إيجة. وكان يفترض أنهم في طريقهم إلى إيطاليا قادمين من تركيا.

وجرى إنقاذ 27 شخصا آخرين من قارب قبال ساحل جزيرة رودس.

وتعتزم اليونان إحضار المزيد من الأشخاص الذين تم إنقاذهم إلى مخيم من أجل التسجيل في جزيرة كوس .

ويجلب مهربو البشر الأشخاص بشكل روتيني في رحلة بحرية خطيرة من تركيا ودول شمال أفريقيا إلى اليونان وقبرص وإيطاليا الأعضاء بالاتحاد الأوروبي .

وفي منتصف يونيو، لقي مئات عدة من الأشخاص حتفهم جراء غرق قارب صيد مكتظ على بعد نحو 50 ميلا بحريا (93 كيلومترا) قبالة الساحل اليوناني.

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خفر السواحل اليوناني هيئة الإذاعة والتلفزيون اليونانية جزيرة كارباثوس اليونان تركيا

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