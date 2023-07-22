الشرطة الدنماركية: مقتل شخص بعد حادث طعن بمركز للأمراض النفسية

كوبنهاجن- (د ب أ)

لقي شخص حتفه، بعد تعرضه للطعن في مركز للأمراض النفسية في كوبنهاجن، يقع غرب العاصمة الدنماركية، طبقا لما ذكرته الشرطة الدنماركية.

وأضافت الشرطة مساء أمس الجمعة، أن ثلاثة من موظفي المركز تعرضوا للطعن وتوفي شخص متأثرا بإصاباته.

ومازال يخضع شخص آخر، تعرض لإصابات خطيرة، للعلاج، بينما خرج ثالث، تعرض لإصابات أقل خطورة، من المستشفى.

ولم تكشف الشرطة عما إذا كان الضحايا نساء أم رجال.

ووقع الهجوم أمس الجمعة، في ضاحية "جلوستراب" بكوبنهاجن.

واعتقلت الشرطة مشتبها به/41 عاما، بعد الهجوم بنصف ساعة.

ولم يتضح بعد سبب الحادث.

كانت ضاحية جلوستروب قد شهدت تعرض مراهقين (17عاما و18 عاما) للطعن في شهر مارس الماضي.