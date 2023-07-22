الصين تطالب روسيا وأوكرانيا باستئناف صادرات الحبوب

بكين- (د ب أ)

دعت الصين أوكرانيا وروسيا إلى استئناف صادرات الحبوب بسرعة، بعد انسحاب روسيا من اتفاق دولي، يسهل الصادرات الزراعية.

ودعا نائب المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة، جينج شوانج، في مجلس الأمن أمس الجمعة ، إلى استئناف مبكر لصادرات الحبوب والسماد من روسيا وأوكرانيا.

وتأمل بكين في أن يعمل هؤلاء المعنيون مع هيئات الأمم المتحدة لإيجاد حل متوازن للمخاوف المشروعة، لجميع الأطراف، طبقا لما ذكره جينج، في الاجتماع، في نيويورك، حسب تقرير بثه التلفزيون الرسمي الصيني. وأضاف أن هذا ضروري لضمان الأمن الغذائي الدولي.

كانت روسيا قد شنت غزوها الشامل على أوكرانيا في فبراير 2022، وأغلقت موانئ البحر الأسود، المهمة لصادرات الحبوب الأوكرانية.

وأوكرانيا، من بين أكبر موردي الحبوب في العالم وتعتمد الكثير من الدول على صادراتها.

وأدانت الأمم المتحدة روسيا بسبب عدم تمديد الاتفاق، قائلة إنه سيسفر عن المزيد من الوفيات بسبب معاناة المواطنين من الجوع في أكثر المناطق فقرا، والذين يعانون بالفعل بشدة.

وقال منسق الإغاثة الطارئة في الأمم المتحدة، مارتن جريفيث لمجلس الأمن الدولي في نيويورك أمس الجمعة إنه بالنسبة للكثير من 362 مليون شخص في 69 دولة، الذين يعتمدون على المعونات الغذائية، فإن قرار الكرملين لعدم تمديد الاتفاق "ليس أمرا يثير الحزن أو الإحباط فحسب، إنه أمر يهدد أيضا مستقبلهم ومستقبل أطفالهم وأسرهم".

وأضاف "إنهم لا يشعرون بالحزن، إنهم غاضبون. وقلقون. سيعاني البعض من الجوع وسيموت البعض بسبب الجوع. وسيموت الكثيرون نتيجة لتلك القرارات".