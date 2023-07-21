اليمن .. المجلس القيادة الرئاسي يوجه بملاحقة المتورطين بمقتل مسؤول أممي

صنعاء - (د ب أ):

وجه رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اليوم الجمعة، بملاحقة العناصر "الإجرامية" المتورطة بتنفيذ الاعتداء المسلح الذي اسفر عن مقتل موظف أممي واصابة آخرين في مدينة التربة بمحافظة تعز، جنوب غربي البلاد.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، بمحافظ محافظة تعز نبيل شمسان، الذي أطلع العليمي على المعلومات الأولية، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية "سبأ".

وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وأعضاء المجلس والحكومة عن خالص تعازيهم لعائلة الموظف الأممي، وزملائه.

وأكد التزام الدولة بضمان كافة الاجراءات لإنفاذ العدالة، وتأمين موظفي الوكالات الاغاثية في المحافظات المحررة، وتسهيل وصول تدخلاتهم الإنسانية الجليلة إلى جميع مستحقيها في أنحاء البلاد.

وفي وقت سابق اليوم، اطلق مسلح مجهول على متن دراجة نارية، النار، على مؤيد حميدي (أردني الجنسية) رئيس منظمة الغذاء العالمي في تعز، ما أسفر عن مقتله على الفور وإصابة مرافقه (يمني الجنسية).

تأتي عملية الاغتيال هذه عقب فترة وجيزة من إقرار المنظمات العالمية فتح مكتب رسمي لها في تعز، لتنظيم تدخلاتها في المدينة التي استقبلت العديد من النازحين، ويفرض عليها الحوثيون حصاراً منذ اكثر من ثمان سنوات.