الكرملين: ندرس تغيير مسارات الشحن عبر البحر الأسود

وكالات

قال الكرملين، اليوم الجمعة، إن ما يصفه بتصرفات أوكرانيا "غير المتوقعة" تشكل خطرا على الملاحة المدنية في البحر الأسود، واتهم كييف بتنفيذ "هجمات إرهابية" في المنطقة.

وأضاف الكرملين أن روسيا تدرس ما إذا كانت سفنها التي تستخدم البحر الأسود بحاجة إلى تغيير مساراتها، وفقا لوكالة رويترز.

ونبهت روسيا هذا الأسبوع إلى أن السفن المتجهة إلى موانئ أوكرانيا على البحر الأسود يمكن اعتبارها أهدافا عسكرية بعد أن ألغت الضمانات الأمنية لتلك السفن إثر انسحابها من اتفاق الحبوب.