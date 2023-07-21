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BBC

بسبب انتقاده له.. الرئيس الأوكراني يقيل سفير بلاده في بريطانيا

12:39 م الجمعة 21 يوليه 2023

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

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وكالات

أقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، فاديم بريستايكو من منصب سفير أوكرانيا في بريطانيا، اليوم الجمعة، وذلك على خلفية انتقادات وجهها له.

وانتقد بريستايكو رد فعل زيلينسكي على خلاف بشأن المساعدات العسكرية البريطانية، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وذكر الأمر الرئاسي الذي تم إعلانه، أن بريستايكو أقيل أيضا من منصب ممثل أوكرانيا في المنظمة البحرية الدولية.

وتعد بريطانيا حليفا قويا لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية العام الماضي.

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الرئيس الأوكراني إقالة سفير أوكرانيا في بريطانيا فولوديمير زيلينسكي فاديم بريستايكو

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