مقتل وإصابة 4 أشخاص في حادث طعن بالقرب من محطة مترو بكوريا الجنوبية

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لقي رجل مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون، في هجوم بسكين قام به شخص قرب محطة مترو أنفاق سيليم في جنوب غربي العاصمة الكورية الجنوبية سول.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، أن الرجل استخدم سلاحا بالقرب من المخرج 4 لمحطة مترو الأنفاق حوالي الساعة 2 ظهرا بالتوقيت المحلي (الساعة 05:00 بتوقيت جرينتش)، مما أسفر عن مقتل رجل في العشرينات من عمره، فيما نُقل ثلاثة جرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج، أحدهم إصابته خطيرة تهدد حياته، بحسب ما ورد.

وألقت الشرطة القبض على رجل في الثلاثينيات من العمر بعد فترة وجيزة في مكان الحادث كمشتبه به، ويجري التحقيق حاليا لتحديد الدافع وراء الجريمة والعلاقة بين المشتبه به والضحايا.

وتم نشر أفراد الشرطة في مكان الحادث بناء على مكالمة طوارئ تفيد بأن "شخصا ما طعن الناس وهرب".