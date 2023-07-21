روسيا تجري تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية في البحر الأسود

موسكو- (د ب أ)

أجرت البحرية الروسية مناورات بالذخيرة الحية في ميدان للتدريب بالبحر الأسود، بعد أيام من الإشارة إلى أنها يمكن أن تهاجم أي سفينة متجهة إلى الموانئ الأوكرانية.

ووفقا لما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، تأتي التدريبات في القطاع الشمالي الغربي من البحر في وقت تصاعدت التهديدات اللفظية بين موسكو وكييف وبعد انهيار اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، مما يزيد من خطر تداعيات الحرب على أسواق الغذاء العالمية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية عبر قناتها على تطبيق تليجرام اليوم الجمعة، إن سفينة أطلقت صواريخ كروز على أخرى مستهدفة ودمرتها في إطار التدريب.

وأضافت الوزارة، أن البحرية الروسية وسلاح الجو "مارسا (أيضا) عزل منطقة مغلقة بشكل مؤقت للإبحار ونفذا مجموعة من التدابير للقبض على سفينة مخالفة".

كانت روسيا هاجمت منشآت تخزين الحبوب الأوكرانية وحذرت أن أي سفينة متجهة إلى الموانئ الأوكرانية سوف تعتبرها ناقلة محتملة للإمدادات العسكرية، وذلك منذ انسحاب موسكو من اتفاق الحبوب الأسبوع الماضي.

وردا على تهديدات موسكو، حذرت كييف أمس الخميس من أن كل السفن المتجهة إلى الموانئ الروسية قد تعتبر أهدافا عسكرية.