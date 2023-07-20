أول تعليق من المغني الأمريكي ترافيس سكوت على إلغاء تصاريح حفله في مصر

وكالات:

أكد المغني الأمريكي الشهير، ترافيس سكوت، أن التقارير التي أدت إلى إلغاء تصاريح حفله في منطقة أهرامات الجيزة، يوم 28 يوليو الجاري، غير صحيحة.

وقال سكوت، في بيان نشرته الإعلامية لميس الحديدي على "تويتر"، اليوم الخميس، إن نقابة المهن الموسيقية المصرية اتخذت قرار إلغاء تصاريح حفله في الأهرامات بناء على معلومات مزيفة حول حفلاته وشخصيته.

وأشار إلى أن المعلومات المزيفة المنتشرة حوله تم ترويجها من حسابات غير حقيقية، قائلا: "كل من يستخدم التكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي بمجرد الضغط على رابط الحسابات [التي تنشر التقارير عنه] سيجد أنها غير حقيقة".

وأكد المغني الأمريكي، أن الحسابات المزيفة أشارت إلى "طقوس غريبة" تتعارض مع الهوية الثقافية لـ"الشعب المصري"، وهو أمر غير صحيح.

وقال إن هدفه الوحيد من العروض المباشرة هو توحيد الناس حول العالم حول رابطة مشتركة في الموسيقى.

وأوضح أن الحفلته في المملكة العربية السعودية حققت نجاحا كبيرا في أبريل أمام حشد من 70000 شخص، ولم تكن هناك مشكلة أو زوبعة أو تعقيد على الإطلاق.

وشدد سكوت، على أن موسيقاه تجميع بين كل الثقافات وتنشر رسائل إيجابية للتمكين والحرية الإبداعية، ولا توجد قصيدة غنائية واحدة كتبها تدافع أو تؤيد أي شيء مهين لأي شعب، ناهيك عن الشعب المصري.

وأكد أن لا شيء في موسيقاه يفسح المجال لأي نوع من "الطقوس الغريبة"، لافتًا إلى أن ألبومه الموسيقي الجديد يحمل عنوان "يوتوبيا"، وهو رمز لرغبتي في تحقيق هذا الهدف.

وأعرب المغني الأمريكي عن إعجابه الكبير بالثقافة والتاريخ المصري، ما جعله يختار أهرامات الجيزة الأيقونية لأداء ومعاينة إصدار ألبومي الأول منذ خمس سنوات.

وقال في البيان: "إذا كنت ترغب حقًا في معرفة شخصيتي، فيرجى التحدث معي قبل اتخاذ هذه الخطوة الجذرية التي من شأنها أن تفكك شهورًا من التخطيط والتي حصلت على الإذن لها سابقًا".

وأضاف سكوت أنه نشأ في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، وسط أسرة تحترم الناس، وتحب الله، وتحضر الصلوات في الكنيسة بانتظام.

وأشار إلى المعلومات الكاذبة عبر الإنترنت خلال السنوات القليلة الماضية، مؤكدا أنها مشكلة خلافية في الولايات المتحدة، وبالتأكيد في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مصر.

وأوضح سكوت، أن هناك مخاوف أمنية تتعلق بحفلتي الموسيقية والمأساة المؤسفة للغاية في حفلة أسترو ورلد في العام 2021، ولكن تم تقديم مئات الحفلات قبل ذلك الحدث،دون وقوع حادث واحد.

وأكد أنه والشركة المنظمة "لايف نيشن" يتوخيان الحذر الشديد عندما يتعلق الأمر بأمن الحفلات الموسيقية.

وقال سكوت: "أؤكد لكم أن الحفل الموسيقي في الجيزة قد تم التخطيط له بدقة وسيتضمن أمن المعجبين على أحدث طراز".

وأضاف أنه "لسوء الحظ، يقال إنه إذا ما لم يُسمح للايف ناشن بالوصول إلى الموقع بحلول الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة في 20 يوليو، فلن نتمكن إقامة العرض المحدد في 28 يوليو".

وأكد المغني الأمريكي، أهمية ألا يتم السماح للمعلومات الكاذبة عبر الإنترنت أن تعرقل هذا الحدث الذي سيجلب الاهتمام الإيجابي والدولي لمصر واقتصادها وكنوزها المذهلة.