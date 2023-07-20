ثروة إيلون ماسك تنخفض بمقدار 13.6 مليار دولار

نيويورك - (د ب أ):

انخفضت ثروة إيلون ماسك اليوم الخميس بمقدار 13.6 مليار دولار بعدما حذرت شركة تسلا من احتمال استمرارها في خفض أسعار سياراتها الكهربائية، مما تسبب في هبوط الأسهم، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وبحسب مؤشر بلومبرج للمليارديرات، يضيق انخفاض إجمالي ثروة ماسك إلى 241 مليار دولار الفجوة بين ثروته وثروة برنار أرنو، وهما الشخصان الأكثر ثراء في العالم.

وما زالت ثروة ماسك تتجاوز ثروة أرنو، الرئيس التنفيذي لشركة "إل في إم إتش" للبضائع الفاخرة، بحوالي 40 مليار دولار.

وانخفضت أسهم شركة تسلا، التي تتخذ من مدينة أوستن مقرا لها، بنسبة 7 % ليصل السهم إلى 02ر271 دولار في الساعة 1130 صباحا في نيويورك بعدما حذرت الشركة من المزيد من الضربات لربحيتها الآخذة في الانكماش بالفعل.

وأضرت شهور من تخفيض الأسعار بأجمالي هامش الربح للشركة، الذي انخفض إلى أدنى مستوى له منذ أربع سنوات في الربع الثاني من العام الجاري.