أمريكا وكندا تفرضان عقوبات جديدة على روسيا

واشنطن - (د ب أ):

فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على 120 فردا وشركة، تساند روسيا في حربها على أوكرانيا.

وجاء في بيانات صادرة عن وزارتي الخزانة والخارجية الأمريكيتين، أنها (العقوبات) تهدف إلى عرقلة إنتاج الطاقة وقدرات التصدير الروسية وإحداث تعقيدات أكثر لعملية الدخول إلى النظام المالي الدولي.

كما استهدفت العقوبات الأفراد المتورطين في التهرب من العقوبات والتحايل عليها.

وطالت العقوبات الأمريكية المزيد من الشركات الروسية في مجالات الطاقة والدفاع والتكنولوجيا، إضافة إلى شركات تتخذ من قيرغيزستان والإمارات مقرا لها.

ووفقا لوزارة الخزانة الأمريكية، تمد الشركات القيرغيزية روسيا، بشكل متكرر بالتكنولوجيا الخاضعة لضوابط التصدير، منذ بداية الحرب، وتخدم قطاع الدفاع الروسي في نهاية المطاف.

وأشارت وزيرة الشؤون الخارجية الكندية، ميلاني جولي، إلى فرض عقوبات أيضا على 20 فردا و21 منظمة بالصناعة العسكرية الروسية، فضلا عن 19 فردا و4 منظمات في قطاعي الثقافة والتعليم.

واستهدفت العقوبات أولئك المتورطين في غزو روسيا لأوكرانيا وقادة مجموعة فاجنر، بما في ذلك القائد البارز بالمجموعة، إيفان ماسلوف، الذي تم تحميله مسؤولية المذبحة بحق المدنيين في مالي في مارس الماضي.