بوريل يطرح تقديم تمويل عسكري طويل الأمد لأوكرانيا

بروكسل - (د ب أ):

طرح المفوض السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس في بروكسل تقديم 20 مليار يورو (22 مليار دولار) لدعم الاحتياجات العسكرية الأوكرانية طويلة الأمد.

وقال بوريل في مؤتمر صحفي إنه من المفترض أن يوفر الدعم المخصص لأوكرانيا "ما يصل إلى 5 مليارات يورو سنويا على مدار الأربع سنوات القادمة"، دون أن يفصح عن المزيد من التفاصيل.

وأعرب بوريل في وقت سابق عن رغبته في أن يغير المساعدة العسكرية المالية التي يقدمها التكتل لأوكرانيا من أساس "شهري" لنهج أكثر ديمومة.

ورفض بوريل إعطاء أرقام محددة للمساعدة العسكرية في خطته المقترحة ولكن قال إن التمويل "سوف يرقى لمقدار مالي كبير".

وقد يسفر المقترح الذي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) على نسخة منه، عن توفير خمسة مليارات يورو (6ر5 مليار دولار) لبرامج الأسلحة والتدريب للقوات المسلحة الأوكرانية لفترة 2024 – 2027 .

وتحدثت صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج" الألمانية وصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية عن الخطة. وحتى الآن أرسل الاتحاد الأوروبي مساعدات عسكرية لأوكرانيا قدرها 6ر5 مليار يورو في حزم منفصلة.

وزودت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي أوكرانيا بأسلحة عبر جهود ثنائية مستقلة عن التكتل. وأعلنت ألمانيا تقديم مساعدات عسكرية بقيمة 700 مليون يورو لأوكرانيا في قمة لقادة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في فيلنيوس الشهر الجاري.

وتحظر معاهدات الاتحاد الأوروبي على التكتل استخدام ميزانيته في مشروعات عسكرية.

وتوسع وزراء خارجية التكتل في العقوبات التي تستهدف إيران بنظام قانوني جديد في ظل إرسال طائرات مسيرة إلى روسيا تم استخدامها لشن هجمات في أوكرانيا.

وتحظر العقوبات على الاتحاد الأوروبي تصدير القطع المستخدمة في إنتاج الطائرات المسيرة لإيران، كما تشمل تجميد أصول أي شخص مشارك في البرنامج الإيراني للطائرات المسيرة ومنعه من السفر إلى التكتل.

واستهدفت عقوبات أخرى للاتحاد الأوروبي مسؤولين متورطين في قمع الاحتجاجات في روسيا وسجن منتقدي الكرملين فلاديمير كارا- مورزا وأليكسي نافالني، على خلفية انتهاكات حقوقية.