وزير الطاقة السعودي: قمة الخليج و آسيا الوسطى تفتح أبوابا جديدة للتعاون بين الجانبين
الرياض - (د ب أ):
أعرب وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان ، عن قناعته بأن القمة التي استضافتها السعودية، لدول مجلس التعاون الخليجى وجمهوريات آسيا الوسطى، ستفتح أبواباً جديدة وواسعة في التعاون بين الجانبين.
وفي معرض حديثه عن علاقات السعودية بدول وسط آسيا، أكد وزير الطاقة السعودي "أن العلاقات بين المملكة وهذه الدول تتسم بالتقدير والاحترام المتبادل، والحرص على التعاون في كل ما من شأنه مصلحة الجانبين، وكذلك مصلحة الاقتصاد العالمي"، مُشيراً إلى" أن اثنتين من جمهوريات آسيا الوسطى، أذربيجان وكازاخستان، هما عضوان فاعلان في مجموعة "أوبك بلس"، التي أثبتت حقائق أسواق البترول العالمية، في السنوات القليلة الماضية، قيمة وأثر جهودها وتوجهاتها المدروسة في تعزيز استقرار الأسواق، والحفاظ على توازنها، ومن ثم حماية الاقتصاد العالمي من الاضطرابات التي قد تؤثر سلباً في نموه".
وأشاد بتعاون "جمهوريتي أذربيجان وكازاخستان مع بقية الدول الأعضاء في "أوبك بلس"، والتزامهما تطبيق ما تتفق عليه المجموعة لتحقيق أهدافها.
وأعلن أن "هناك تعاوناً وثيقاً واستثماراتٍ كبيرةً للسعودية، في قطاع الطاقة في إقليم وسط آسيا، وتحديداً في كلٍ من أوزبكستان، وكازاخستان، وأذربيجان، وخصوصًا في مجال الطاقة المتجددة".
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