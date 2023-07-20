زيادة سعر الفائدة بأقل من التوقعات في تركيا

أنقرة - (د ب أ):

قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي التركي خلال اجتماعها اليوم الخميس برئاسة محافظ البنك جاي إركان زيادة سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 5ر2 نقطة أساس إلى 5ر17% وهو ما جاء أقل من توقعات المحللين.

وقالت وكالة بلومبرج للأنباء إن 4 محللين فقط ممن استطلعت رأيهم توقعوا هذه الزيادة، في حين توقعت الأغلبية زيادة أكبر للفائدة.

في الوقت نفسه، فإن قرار زيادة الفائدة ترافق مع قرار من جانب لجنة السياسة النقدية بشأن ما تسمى "التشديد الكمي (للسياسة النقدية) والتشديد الانتقائي للائتمان لدعم موقف السياسة النقدية" للبنك المركزي.

وقالت اللجنة في بيان إنها ستواصل التبسيط التدريجي للإجراءات التنظيمية الحالية. وتعهد البنك المركزي باتخاذ خطوات إضافية لسحب السيولة النقدية المحلية من الأسواق المالية بعد أيام قليلة من تخلي البنوك عن كميات كبيرة من العملة المحلية مما أجبر البنك المركزي على التدخل لسحبها لأول مرة منذ 2019.

وبدأ البنك المركزي التركي في وقت سابق من الأسبوع الحالي شراء كميات من الليرة التركية أكثر مما يبيع منها للنظام المصرفي بعد أن أدى برنامج الإدخار بالعملة المحلية الذي استهدف تشجيع المدخرين على تحويل مدخراتهم الدولارية إلى الليرة التركية، إلى ضخ مئات مليارات الليرة في الاقتصاد وهو ما يدمر جهود تشديد السياسة النقدية لدعم العملة المحلية وكبح التضخم.

وأصبح البنك المركزي مقترضا خالصا لليرة من خلال عمليات السوق المفتوحة لأول مرة منذ ثلاث سنوات، وهو ما يشير إلى وفرة الليرة في النظام المالي التركي. في الوقت نفسه أدت محاولات البنك المركزي إلى تجميع أكبر كمية من العملات الأجنبية لضخ كميات من الليرة في الاقتصاد.

يذكر أن الليرة فقدت اكثر من 30% من قيمتها أمام الدولار خلال العام الحالي، وهو ثاني أكبر تراجع بين عملات الدول الناشئة بعد البيزو الأرجنتيني.