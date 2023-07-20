كوريا الشمالية: استخدامنا القوة النووية أصبح مباحا بعد وصول الغواصة الأمريكية

كتبت - سلمى سمير

هددت كوريا الشمالية، اليوم، باستخدام القوة النووية ردا على وصول الغواصة النووية الأمريكية، المحملة بالصواريخ الباليستية، "يو إس إس كنتاكي" إلى ميناء بوسان لدى جارتها الجنوبية، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، في نبأ عاجل.

وقالت الوكالة إن كوريا الشمالية أعلنت اليوم أن استخدام القوة النووية بات مشروعا لها بعد وصول الغواصة النووية الأمريكية.

ووصلت الغواصة الأمريكية إلى موانئ كوريا الجنوبية في تحرك هو الأول منذ 40 عاماً. وبررت واشنطن هذا التحرك قائلة إنه رد فعل تجاه استفزازات كوريا الشمالية المتكررة، من إطلاق صواريخ باليستية، والتزام واضح من واشنطن تجاه حليفتها سول.

وردت بيونج يانج على وصول الغواصة، بإطلاق صاروخين باليستيين في نفس يوم وصولها، ليكون ذلك الإطلاق الثاني لصواريخ باليستية في أقل من أسبوعين.