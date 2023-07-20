تركيا: الفريق الروسي يغادر مركز الإشراف على اتفاقية الحبوب

إسطنبول - (د ب أ)

قال مصدر بوزارة الدفاع التركية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن الفريق الروسي غادر مركز إسطنبول المسؤول عن تنفيذ اتفاقية الحبوب في البحر الأسود.

ولا يوجد رد فوري من جانب روسيا.

وأضاف المصدر أن الفريق الروسي غادر مركز التنسيق المشترك في إسطنبول، بعد فترة قصيرة من انسحاب موسكو من الاتفاق يوم الإثنين، وتابع أن الفريق التركي مازال في الموقع "في حال أسفرت المفاوضات لتمديد الاتفاق عن نتيجة".

ومازال فريق الأمم المتحدة أيضا متواجدا في إسطنبول، بحسب ما قاله ناطق باسم الوفد الأممي لوكالة الأنباء الألمانية عبر الهاتف. ورفض المسؤول التعليق على قرار الجانب الروسي.

وجرى إنشاء المركز قبل نحو عام للإشراف على الاتفاقية. وكان يضم ممثلين من روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، حيث كان يفتش السفن التي تتحرك من وإلى الموانئ الأوكرانية .