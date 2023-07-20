بعد تحقيق استمر 15 عاما.. واشنطن تعيد أكثر من 100 كنز مسروق إلى الهند

(وكالات)

أعادت الولايات المتحدة أكثر من 100 من الكنوز المنهوبة إلى الهند كجزء من تحقيق استمر 15 عامًا في شبكات التهريب الدولية، وذلك حسبما أفادت شبكة "سي إن إن".

وقالت السفارة الهندية في الولايات المتحدة إن الآثار تمثل مناطق وتقاليد متنوعة في الهند، موضحة أن هذه الآثار تعود إلى القرن الثاني الميلادي.

بدوره، شكر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الولايات المتحدة الأمريكية لإعادتها 105 قطعة أثرية مهربة، وقال: "هذا سيجعل كل هندي سعيدا وممتنا للولايات المتحدة على ذلك".

وأضاف أن هذه القطع الأثرية الثمينة لها أهمية ثقافية ودينية هائلة، مشيراً إلى أن عودتها إلى الوطن هي شهادة على التزامنا بالحفاظ على تراث وتاريخ الهند الغني.

وبعض هذه الآثار تشمل قوسا رخاميا من القرن الثاني عشر، وقطع برونزية من القرن السابع عشر.